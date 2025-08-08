Aydın jandarması 155 bin adet makaron ele geçirdi

AYDIN'IN Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yasa dışı sigara üretimi yapan şahsa yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 155 bin makaron ele geçirildi. Şüpheliye ait üretim alanında yapılan aramada 60 bin adet içi doldurulmuş makaron, 95 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış açık tütün, 50 adet kesilmiş sahte bandrol ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan C.B. hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere ise el konuldu