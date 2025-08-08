  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Doğuma giren kadın, hastaneden kocasını kovdurdu

Doğuma giren kadın, hastaneden kocasını kovdurdu

Aydın’da gece yarısı doğumu başlayan bir kadın, polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu. Koca, kadının şikayetiyle hastane güvenliği ve polis tarafından hastane çevresinden de uzaklaştırıldı. Kadın daha sonra doğumunu yapmak üzere hastanenin doğumhane servisine sevk edildi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Doğuma giren kadın, hastaneden kocasını kovdurdu

İlginç olay Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi. Hastane güvenliğinin hastaneden dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.

Hastaneye ekipler sevk edildi.

Doğuma giren kadın, hastaneden kocasını kovdurdu

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne sevk edilerek, 112 Komuta Merkezi'nin talimatıyla hanımı hastaneye gelen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı. İlginç olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bu arda hastaneye doğum yapmaya gelen kadının,kadın sığınma evinden geldiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA