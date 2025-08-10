Domuzların saldırısına uğrayan çiftçi kurtarılamadı

AYDIN'IN Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki çiftçi Ali Yıldız, tarlasında ölü bulundu. Şahsın yüzünde hayvan ısırıkları tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ürünlerini yaban domuzlarından korumak amacıyla giden Ali Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. Sabah saatlerinde evine dönmeyen Yıldız'ı merak eden eşi ve komşuları tarlaya gittiklerinde, yaşlı adamı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, Yıldız'ın yüz bölgesinde hayvan ısırıklarına benzer izlere rastlandı. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.