Şanlıurfa’da cezaevinden firar etti, Kuşadası’nda yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevinden firar eden hükümlü, düzenlenen operasyonla Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ağabeyinin evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9. JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Viranşehir JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında B.G. (27) isimli şahsın 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından UYAP aranma kaydı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, B.G.'nin yaklaşık 2 ay önce Şanlıurfa'da cezaevinden firar ettiği ve Kuşadası'nda ağabeyinin evinde saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
