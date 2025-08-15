13 yaşındaki çocuk kavgada öldürüldü

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 13 yaşındaki Ümit Atar'ın başına sandalye ile vuruldu. Küçük çocuk başına aldığı darbeler sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken şüpheli 2 kardeş göz altına alındı.

SORUŞTURMA AÇILDI

OLAY, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Uzaktan akraba olan iki aile arasında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada 13 yaşındaki Ümit Atar, kafasına yumruk ve sandalye darbesi aldı. Aldığı darbeler sonucunda küçük çocuğun dili boğazına kaçtı. Mahalle sakinlerinin yaptığı ilk müdahale ile çocuğun dili çıkartılarak nefes alması sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk, Aydın Kadın tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüş- Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Atar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Atar'ın ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili Sinan Toğ ve kardeşi Erdi Toğ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.