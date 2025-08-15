Düğündeki sarkıntılık iddiası kan döktürdü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 22 yaşındaki Hamza Uyanık, kız kardeşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla düğünde Fırat Durgut'u (25) göğsünden bıçakladı. Askerlik görevinden kısa süre önce dönen Hamza Uyanık, düğün eğlencesi sırasında kız kardeşine yönelik uygunsuz davranışta bulunduğunu, telefonuna aşk mesajları attığını öne sürdüğü Fırat Durgut'e saldırdı. Düğüne çalgıcılarla birlikte düğün sahiplerince atılan paraları toplamak için düğüne geldiği öğrenilen Durgut, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Uyanık, olay yerinde gözaltına alındıktan sonra Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.