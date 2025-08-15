Freni boşalan kamyoneti durdurmak için sürücüsünün peşinden koştuğu anlar kamerada

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ege Mahallesi 438'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü market malzemesi teslim etmek için aracını eğimli yola park edip, araçtan indi. Bu sırada iddiaya göre freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkıp, yokuş aşağıya hareket ederken sürücü de peşinden koşmaya başladı.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyonet, sokağın sonundaki sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, çağrılan vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.