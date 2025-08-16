Aydın’da silahlı şehir magandasına suçüstü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve kurşun yağdıran şüpheli, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. S.T. isimli şahıs motosikletle geldiği sokakta, S.O.'ya ait eve rastgele ateş açtı. Mermilerden bazıları evin camlarına ve duvarlarına, bazıları ise doğalgaz kombisine isabet etti. Seken kurşunlardan biri de sokakta park halinde bulunan bir otomobilin ön camına zarar verdi. Silah seslerini duyan ve olay yerine yakın bir noktada devriye görevi yapan polis ekipleri, hızlıca müdahale ederek bölgeye ulaştı. Gözaltına alınan S.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.