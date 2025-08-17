Aydın’da emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Nazilli ilçesinde ikamet eden ve torbacılık yaptığı belirlenen İ.T. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada satış için hazırlanmış 3 bin 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir tohumu ve 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddele el konulurken uyuşturucu satıcısı İ.T. göz altına alındı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.