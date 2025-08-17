JASAT firari hırsızı saklandığı yerde enseledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde JASAT Timi, hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve buna rağmen hırsızlık yapmaya devam eden şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, ayrıca "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (27) isimli azılı hırsız saklandığı, Naipli Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.