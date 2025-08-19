Başkan Çerçioğlu’ndan çalışanlarına ara zam müjdesi

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye gündeminin ilk sıralarına oturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu kez çalışanları sevindiren müjdeyi verdi. Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve belediye iştiraklerinde görev yapan tüm personellerin maaşlarına ara zam yapıldı.

'ÖNCELİĞİMİZ EMEKÇİLERİMİZ'

Kaynakların öncelikli olarak çalışanlar için kullanılacağını vurgulayan Başkan Çerçioğlu, şunları söyledi: "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemizde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN

Yapılan düzenleme ile en düşük taban maaş 40 bin TL oldu. Bu adımın, çalışanların refah seviyesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

İTFAİYENİN FİLOSUNA 40 YENİ ARAÇ GELİYOR

Aydın'a İller Bankası'ndan sağlanan finansman 860 milyon liralık finansman desteğiyle itfaiyenin filosuna 40 yeni araç alınacağı bildirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü iş birliğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağlandı. Finansmana dair imzalar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı. Sağlanan finansman ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek. 112 araç ile Aydın'ın tüm ilçelerinde gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın araç sayısı 152'ye çıkacak.

Başkan Çerçioğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz."

ÖZEL'İN AYDIN PROGRAMINDA GAZETECİLERE ÇİRKİN TAVIR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından kente ilk kez gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenleyeceği miting öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Mitinge katılımın beklenen seviyede olmaması nedeniyle parti teşkilatında yaşanan gerginliğin faturası ise gazetecilere çıkartıldı. Ziyaret esnasında Özel'in korumaları, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemek istedi. Ziyaret öncesinde kendilerine haber verildiği için binaya gelen basın mensupları bu çirkin tutumun nedenini anlayamazken, parti binasından itiş kakış çıkartıldı. Skandala tepki gösteren bazı gazeteciler ise Özel'in korumaları tarafından tartaklandı.

HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting sırasında AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında "siyasi kapkaççı", "siyasi yankesici" gibi hakarete varan çirkin ifadeler kullanmaktan çekinmedi. Başkan Çerçioğlu'nun bu skandal sözlerle ilgili hukuki girişim başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu oldu.