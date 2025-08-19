  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Sarı altın nöbeti

Aydın’da “sarı altın” olarak bilinen incirin hasat dönemi başladı. Hasadın başladığı ağustos ve eylül aylarında üreticilerin en büyük korkusu olan, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleri alarma geçti.

İHSAN KARATAŞ

Germencik'te bahçelere giren ekipler, gece gündüz devriye atarak incir üreticisinin alın terini korumaya başladı. Köylerde çiftçilerle bir araya gelen jandarma, hırsızlıklara karşı alınacak önlemleri anlattı. Ayrıca bölgede trafik denetimleri de sıklaştırıldı.

İncir üreticileri, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

'İÇİMİZ DAHA RAHAT'

Jandarmanın nöbeti sayesinde hırsızlığın büyük ölçüde engellendiğini söyleyen incir üreticisi Turhan Altıntaş, yapılan uygulamanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Biz üreticiler her gece bahçede nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de bizimle birlikte olması çok büyük güven veriyor. Devletimizden Allah razı olsun, hem canımızı hem malımızı koruyor. Bir yılın emeği birkaç dakikada çalınabiliyor. Bu denetimlerle içimiz daha rahat."

