AK Parti’ye katılımlar sürüyor

AYDIN Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın ardından CHP'den istifa eden meclis üyelerinin de AK Parti'ye geçişi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti rozeti takarak yeni partilerindeki görevlerine başlamıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Söke Belediye Meclisi üyeleri Necmettin Aka ve Muharrem Özcan da AK Parti saflarına katıldı. Yeni katılımlar, AK Parti Söke teşkilatında memnuniyetle karşılandı. CHP'de yaşanan istifalar ise partide ciddi bir çözülmenin sinyali olarak değerlendiriliyor.
