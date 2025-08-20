Aydın’da CHP’lilerine baskısına rağmen yolsuzluğa izin vermeyen Çerçioğlu haddini aşan Özel’i mahkemeye verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözleri birçok kesimden tepki çekerken, konu yargıya taşındı. Başkan Özlem Çerçioğlu, Özel'in Aydın mitinginde kendisi hakkında yaptığı konuşmanın ardından avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

RANTA İZİN VERMEDİ DİYE...

Özgür Özel'in şahsına ve ailesine hakaret ettiğini dile getiren Çerçioğlu, ayrıca mitingde kendisine tepki göstermeleri için çevre illerden insanların taşındığını belirtti. Özlem Çerçioğlu daha önce de imar ve rant baskısına boyun eğmediği için kendisi ve ailesine yönelik ağır bir iftira kampanyası başlatıldığını ifade etmiş, Özel için "Bana iftira attı" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel ve CHP'lilerin günlerdir hakarete varan söylem ve asılsız iddialarının ardında, Çerçioğlu'nun kentte yolsuzluğa izin vermemesi nedeniyle oluşan öfkenin sonuçları olduğu öne sürüldü.

AK PARTİ'DEN İLK ZİYARET

CHP'liler Başkan Çerçioğlu'na saldırırken, Aydınlılar ise sahip çıkıp destek veriyor. Çerçioğlu, AK Parti'ye katılmasının ardından ilk kez AK Parti Aydın teşkilatını belediye binasında ağırladı. Sarı Bina önünde büyük bir coşkuya sahne olan ziyarette AK Parti Aydın heyeti, Çerçioğlu'nu sıcak ve yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Çerçioğlu da aynı samimiyetle misafirlerini kapıda karşılayarak adeta gövde gösterisi yaptı. Çerçioğlu, "Bu zamana kadar Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti'ye geçen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu ve ilçe belediye başkanları ziyarette hazır bulundu. Büyük bir kalabalık oluşturan AK Partililer, "Aydın'ın Efesi Topuklu Efe", "Kadın eliyle Aydın daha aydınlık", "Yarınlar Özlem ile her daim AK" ve "Aydın seninle gurur duyuyor" gibi dikkat çekici pankartlarla

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Başkan Çerçioğlu'na destek verdi. AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş, Başkan Çerçioğlu'na çiçek takdim etti. "Hoş bulduk" diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, "Sizler de hoş geldiniz. Bu zamana kadar Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'da siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimseden de korkum yok" dedi.

Aydın'a hizmet noktasında her zaman sahada olduğunu belirten Çerçioğlu, "Ben bu Aydın'ın karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı.

Yerin altında nerde hangi boru geçer ne geçer ben bilirim. Bundan sonra yapacağım hizmetleri de değerli milletvekillerimizin desteğiyle en iyi şekilde yapacağıma inancınız tam olsun" diye konuştu.

SARIBAŞ'TAN SERT CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın mitingindeki açıklamaları, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'tan sert tepki gördü. Özel'in söylemlerini eleştiren Sarıbaş, "Öncelikle Aydın iradesine güvenmesini öneriyorum" diyerek CHP liderinin Aydın halkına karşı güvensizlik oluşturduğunu savundu. CHP'li belediyelerin yönetim anlayışını hedef alan Sarıbaş, "Aydın'da imar rantına, yolsuzluğa, kanunsuzluğa ve yalana asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti olarak milletimizin emanetine sahip çıkıyor, kaynakları adalet ve şeffaflıkla yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyaseti kişisel çıkar için değil, hizmet anlayışıyla yaptıklarını vurgulayan Sarıbaş, "Bizim siyaset anlayışımızda makam, şahsi menfaat için değil millete hizmet içindir. Belediye başkanımız ve teşkilatlarımızla birlikte Aydın'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Aydın'ın kaynakları rantın değil, hizmetin adresi olmalıdır" dedi.