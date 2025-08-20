Kumarbaz katil

NAZİLLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Derin, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'i (52) çeyiz dükkanında tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Derin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süredir şans oyunları bağımlılığı bulunan ve bu bağımlılık nedeniyle ciddi borçlar altına giren Derin, eşi Burcu Derin'den maddi destek beklediğini, karşılık alamayınca cinayeti işlediğini ifade etti.

Uzun süredir borç batağında olduğunu belirten Derin, "Sigara alacak param bile yoktu. Eşimden evi satıp borçları kapatmasını istedim. O da kabul etmedi. O gece nöbetten çıktım. Biraz alkol aldım ve olayı gerçekleştirdim. Cinayetten sonra silahımı başka kimseye zarar vermemek için sandalyenin üzerine bıraktım" dedi.

"GÜLMESİ RAHATSIZ ETTİ"

İFADESİNDE kan donduran detaylara yer veren Hüseyin Derin, eşinin kendisine hakaret ettiğini, ayrı yatmalarının ve cinsel birlikteliğin olmamasının kendisini psikolojik olarak etkilediğini söyledi. Derin, "Borçlarla boğuşurken eşimin keyfinin yerinde olması, gülmesi beni rahatsız ediyordu. Güzel söz söylemiyordu. Boşanma isteğini kabullenemedim. Çareyi öldürmekte buldum" diyerek cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.