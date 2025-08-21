Aydın’dan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde gerçekleştirdiği devriye esnasında bir kişinin şüpheli hareketleri olduğunu fark etti.

Yapılan incelemede H.A. (20) isimli düzensiz göçmenin Yunanistan'ın Sisam adasına yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışacağı tespit edildi. Düzensiz göçmen yüzme ve yaşam malzemeleri ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmen H.A. adli ve idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.