Bıçaklı saldırgandan yüzsüz savunma

KIZ arkadaşını 5 yerinden bıçaklayan şüpheli Mesut K.'nın yakalanma anında sarf ettiği "Ne yaptım sanki, terörist mi oldum? Türkiye'yi mi bombaladım?" sözleri büyük tepki topladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe İ.'yi sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Mesut K., adlı şüphelinin savunması pes dedirtti. Sokak ortasında dehşet saçtıktan sonra yakalanan ve kendini "Ne yaptım sanki, terörist mi oldum? Türkiye'yi mi bombaladım?" sözleri ile savunan saldırganın yüzsüzlüğü tepki topladı. Olay, Çankaya caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mesut K., yanında taşıdığı bıçakla Ayşe İ.'ye saldırdı. Genç kadın vücuduna isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ayşe İ., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Mesut K. olay yerinden kaçtı ancak Yunus ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Bey Cami önünde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Ayşe İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.