Aydın'da acı olay! Ölmek üzere olan taksici saldırganı telsizden söyledi

Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki taksi durağında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir takibe dönüştü. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol kullanan seyyar parfümcü Soner Görer (39), durağın tuvaletini kullanmak için taksici Vural İşcen'den (38) anahtar istedi. Anahtarın bulunamaması üzerine çıkan tartışma, diğer şoförler tarafından yatıştırıldı.

Soner Görer

PUSU KURDU

Vural İşcen, müşteri götürmek üzere Karaova Mahallesi'ne hareket ettiğinde, Soner Görer motosikletiyle peşine düştü. Müşterilerin yanında yeniden kavga eden ikili, bir kez daha ayrıldı. Dönüş yolunda ise trajedi yaşandı. Nazilli Halk Pazarı önünde, trafik ışıklarında Görer, İşcen'ın aracının önünü kesti. Gözü dönmüş adam, taksi şoförü İşçen'ı yedi yerinden bıçakladı.