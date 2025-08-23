  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da bir annenin acı feryadı yürekleri dağladı: Oğlum nerede?

Aydın'da bir annenin acı feryadı yürekleri dağladı: Oğlum nerede?

Aydın’da bahçelerine su hattı döşemek için kazdıkları çukurda çalışan baba Ahmet Güney, göçük altında kaldı. Bu sırada durumu gören oğlu Ahmet Güney de babasını kurtarmak için çukura girdi fakat baba Güney kurtulurken oğlu tekrar kayan toprağın altında kaldı. Olay yerine gelen annenin ‘Oğlum nerede’ feryadı ise yürekleri sızlattı.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi:

Aydın Kuyucak'ta baba-oğul yaklaşık 3 metre kazdıkları çukurda çalışırken Ahmet Güney içme suyu almak için bir ara dışarı çıktı. Bu esnada baba Ahmet Güney toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Babasının durumunu gören Ahmet Güney koşarak çukura atladı ve beline kadar toprağa gömülü olan babasını kurtararak dışarı çıkmasını sağladı.

SESLERİ DUYARAK GELDİ
Babasını kurtaran 43 yaşındaki Ahmet Güney ikinci defa kayan tonlarca toprağın altında kaldı. Köylülerin bağrışma seslerini duyarak olay yerine gelen anne Gülcan Güney, ilk anda eşinin kaza geçirdiğini düşünerek panikle müdahale etmeye çalıştı.

Oğlunun ortada olmadığını fark edince "Oğlum nerede?" diye feryat etmeye başlayan annenin çığlıkları çevredeki herkesin yüreğini dağladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA