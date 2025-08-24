Aydın'daki milli parkta akılalmaz görüntü! İşte binlerce hektar bu şekilde yok oluyor

Burası, yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan ve çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı.

Aydın'daki milli park, sadece 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile değil, RAMSAR gibi uluslararası sözleşmeler kapsamında da koruma altında. Ancak bazı ziyaretçiler, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken parkı adeta yangınların eşiğine getiriyor. Tehlikeye dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, parka gelen ziyaretçilerin büyük kısmının alanı mesire yeri gibi kullandığına, kurallara uymayan bazı kişilerin ise tüp ve benzeri yanıcı maddelerle hem doğayı hem de binlerce insanın can güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.