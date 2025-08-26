Aydın'da talihsiz kaza! Köpek yüzünden melek oldular

KIZI DA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri zeytin ağacına çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü Melek Özdağlar ile Sibel Beyhan Toprak'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.