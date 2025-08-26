Köpek yüzünden melek oldular

BAŞIBOŞ sokak hayvanları özellikle trafikte ölümcül kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Aydın'da yaşandı. Önceki gece Efeler'den Çine istikametine seyreden Melek Özdağlar (39) idaresindeki otomobilin önüne Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar Kavşağı'nda aniden bir köpek çıktı.

Melek Özdağlar'ın memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Irmak Serin ağır yaralı.

Özdağlar'ın köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

Çine İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olan Sibel Beyhan Toprak, otopsi işlemlerinin ardından Çine'de toprağa verildi.

KIZI DA AĞIR YARALANDI

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri zeytin ağacına çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü Melek Özdağlar ile Sibel Beyhan Toprak'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından hurdaya dönen aracın çevresinde toplanan vatandaşlar karayollarında tehlike yaratan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden yardım istedi.

Melek Özdağlar'ın 11 yaşındaki kızı Irmak Serin ise kazada ağır yaralandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.