Aydın’da CHP’yi bitirdiniz”

Aydın'da CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinem Özyeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu karar partililer arasında çok sayıda yorum alırken, dikkat çeken değerlendirme geçtiğimiz günlerde görevden alınan Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı'dan geldi. CHP Genel Merkezi'ne sitem eden Bayırlı, parti içindeki sürecin yanlış yönetildiğini belirtti.

Bayırlı, "Kader bize bunları yaşattığı için hesabın bizde olmadığını, partili yoldaşların takdirine bırakıyorum. Biz sıkıntıları dile getirdik fakat genel merkezimiz bizi ciddiye almadı. Keşke bu birlik ve beraberlik 6 ay önce olsaydı. Keşke seçildikten 2 ay sonra partimize gelseydin Özgür Özel. Aydın'a gelerek sorunları sorsaydın. Geç kaldın. Özlem Başkan'ı yok sayıp, Bülent Tezcan'ın söylediklerine inanırsan Aydın'da CHP'yi bitirirsiniz. Ve bu hamleyle bitirdiniz" diye konuştu.