Aydın Kuşadası'nda parkta gasp dehşeti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki İllia F, parkta oturduğu sırada gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki İllia F. ve arkadaşı parkta vakit geçirirken yanlarına gelen B.C.B, A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, önce sigara ardından para istedi. İllia F'nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Arkadaşıyla birlikte kaçan çocuğu takip eden 3 şüpheliden B.C.B, İllia F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk, bir restoranın mutfağına sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İllia F. buradan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık meydana geldiği tespit edilen çocuk, yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheliden ikisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.