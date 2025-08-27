Aydın Kuşadası'nda parkta gasp dehşeti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki İllia F, parkta oturduğu sırada gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki İllia F. ve arkadaşı parkta vakit geçirirken yanlarına gelen B.C.B, A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, önce sigara ardından para istedi. İllia F'nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.