Söke’de tarihi cami çöktü

AYDIN'IN Söke ilçesine bağlı, Eski Doğanbey Mahallesi'nde bulunan caminin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Uzun süredir onarım bekleyen camide yaşanan çökme, mahalle sakinlerinde endişe yarattı. Çökmenin ardından vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda daha büyük tehlikelerin meydana gelebileceğini dile getirdi.
Mahalle sakinleri, tarihi caminin acilen restore edilmesi gerektiğini söyledi. Uzun süredir cemaate kapalı olan camide, kısa süre önce hoparlör bağlanarak yeniden ezan okunmaya başlandığı öğrenildi