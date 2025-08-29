Yürüyüşe çıkan adamın cesedi denizde bulundu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde evden yürüyüş yapmak için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan parkinson hastası Mehmet Çelik, deniz kıyısında ölü olarak bulundu. Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Halk Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Mehmet Çelik'e (66) ait olduğu belirlendi.