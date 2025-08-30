Aydın’da 5 kilo esrar ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 340 gram kubar esrar, 58 kök kenevir bitkisi ve yüzlerce kenevir tohumu ele geçirildi. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Y.K.'nın ormanlık alanda kenevir yetiştirdiğini belirledi. Şüphelinin farklı tarihlerde kenevir ekim alanına gelip kontrol yaptığı da tespit edildi. Yapılan aramalarda 5 bin 340 gram kubar esrar, 58 kök kenevir bitkisi, bin 278 adet kenevir tohumu ve 200 metre sulama hortumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.K, cezaevine gönderildi.