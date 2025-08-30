Aydın’da kazalar can aldı! Sürücü kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Çetin Sabuncu (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kirazlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Çetin Sabuncu yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sabuncu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çetin Sabuncu kurtarılamadı.

TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI

Aydın Koçarlı'da da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Kemal Gökçe hayatını kaybetti. Kaza, Koçarlı-İncirliova Karayolu üzerindeki Menderes Nehri köprüsü üzerinde yaşandı. Kuşadası'ndaki işine gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan Kemal Gökçe, traktörle çarpıştı. Gökçe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ personeli Kudret Gökçen ve Sibel Gökçen'in oğlu olan Kemal Gökçe'nin ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm ilçede büyük üzüntüye yol açtı.