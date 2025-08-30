JANTSA Ege’nin gururu oldu

JANTSA Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket arasında 111'inci sırada yer aldı. 1977 yılında Şefik Çerçioğlu tarafından kurulan Jantsa, bugün hem Türkiye'de hem de dünyada oluşturduğu katma değerle sanayi sektöründe parlayan bir yıldız haline geldi. Nitelikli büyümesini sürdüren firma, Aydın ekonomisinin de lokomotifi olmaya devam ediyor. Ar-Ge yatırımlarındaki başarısıyla adını bir kez daha duyuran Jantsa, Aydın'ın sanayi gücünü ulusal arenada temsil ederek kent adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

MARAŞ'TAN TEBRİK

TURKİSHTİME Dergisi tarafından açıklanan listede Jantsa'nın yanı sıra toplamda 7 Aydınlı firmanın yer aldığını belirten Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, firmaları kutladı. Maraş, "Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan '2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket' listesinde AYSO ailemizden 7 üyemiz yer aldı. Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemize değer katan, yeni iş fırsatları yaratan ve sanayimizin gelişimine katkı sunan tüm üyelerimizi gönülden kutluyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha üretken bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz."