‘Kruvaziyer turizminin esnafa faydası sınırlı’

Kuşadası, kruvaziyer turizminde marka kent olma özelliğini korurken, ilçeye gelen gemi yolcularının yerel esnaf ve turizme sağladığı katkı her geçen gün artıyor. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bu katkının daha da artırılabilmesi için önemli bir soruna dikkat çekti. Akdoğan, uzun süredir devam eden "Tura katılan yolcuların çarşıya geç bırakılması" sorununun hâlâ çözülemediğini belirtti. Bu durumun özellikle çarşı esnafı için ciddi bir dezavantaj oluşturduğunu vurgulayan Akdoğan, "Kruvaziyer yolcuları ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ancak tura katılan yolcuların daha erken saatlerde çarşıya ulaşmaları sağlanırsa, bu katkı çok daha fazla olacaktır" dedi.