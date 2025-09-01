Başkan Çerçioğlu’ndan vatandaşa ucuz et desteği

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Halk Ege Et şubelerinde özel indirim uygulanırken, vatandaşlar mağazalara yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca dolup taşan Halk Ege Et şubeleri, ailelerin bütçelerine önemli katkı sağladı. Vatandaşlardan Fatma Ertekin, Halk Ege Et uygulamasını överek, "Çok güzel bir uygulama. Keşke Türkiye'nin her şehrinde olsa. Aydın halkının hayvanlarının yine Aydınlılara uygun fiyatlarla sunulması çok güzel" dedi.