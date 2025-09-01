CHP’li Gençay hesap verecek

Aydın Didim'de yürekleri yakan bir dram, ölüm yıldönümünde yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos 2024'te evinin 3. katından atlayarak yaşamına son veren Didim Belediyesi işçisi Nilüfer Altıner'in (49) oğlu Akın Karabulut, annesinin ölüm yıldönümünde Didim Cumhuriyet Savcılığı'na giderek Belediye Başkanı Hatice Gençay hakkında şikayette bulundu.

Annesinin yaşadığı ruhsal çöküşe tanıklık ettiğini ve onu kurtarmak için çabaladığını da dile getiren acılı evlat, "Annemin haline dayanamıyordum. Onu doktora götürdüm. İlaç tedavisini kabul etmedi, psikoloğa yönlendirildi. Annem, çaresizliğe terk edildiği için intihar etti" dedi.

"Annemi intihara sürükleyenler hesap versin" diyen Akın Karabulut, annesinin maruz kaldığı ağır mobbingin onu hayattan kopardığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Annesinin intiharının ardında bıraktığı sır perdesini Yeni Asır'a anlatan acılı evlat, "Annem yaşam dolu bir insandı. Annemi intihara sürükleyen, ölümüne sebep olan belediye başkanı ve yöneticileri hakkında intihara teşvik suçundan soruşturma açılmasını ve cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

2 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Didim'de yaşayan Nilüfer Altıner tek böbreği olmadığı ve yürüme engeli olduğu için 1999 yılında Didim Belediyesi'ne engelli kadrosunda işe alındı. Yaklaşık 25 yıldır Didim Belediyesi'nde çalışan Altıner, 31 Mart yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen hemcinsi Hatice Gençay tarafından çalıştığı Kültür Sosyal işler Müdürlüğündeki görevinden alınarak park ve bahçeler müdürlüğüne gönderildi.

Yürüme engelli ve tek böbreği olduğu için yaklaşık 44 derece sıcakta park ve bahçelerde çalışmakta zorlanan Nilüfer Altıner, birkaç defa Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanına çıkarak yardım istedi.

HAK VERMEK YERİNE AZARLADI

Emekliliğine 2 ay kalan Altıner'in yalvarmalarına aldırış dahi edilmedi. Hatta Altıner son defa yardım istediği Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay tarafından azarlanıp 'emekli olana kadar park-bahçelerde çalışacaksın' sözleri karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. İlerleyen günlerde sürekli mobbinge maruz kalan Altıner, yaşanan bu gelişmelerden sonra çevresindekilere "Bana bunu nasıl yaparlar şurada 2 ayım kalmış zorlanıyorum çalışamıyorum işten çıkaracaklar diye bunalıma girdim" diyerek içinde bulunduğu ruh halini ortaya koyuyordu. İçten içe hayata iyice küsen Nilüfer Altıner 26 Ağustos 2024'te akşam üzeri işten geldikten sonra evinin 3. katından boşluğa atlayarak hayatına son verdi.

'ANNEMİ ODADAN KOVDULAR'

Karabulut, 25 yıl boyunca annesinin Didim Belediyesi'nde hizmet verdiğini, seçimlerin ardından annesine sistematik baskılar uygulanmaya başlandığını, engelli olmasına rağmen işyerinin isteği dışında değiştirildiğini belirtti.

Hatice Gencay

Annesini genç yaşta toprağa vermek zorunda kalan talihsiz Karabulut, "Annem sağlık sorunları nedeniyle güneş altında çalışamayacağını söyledi, raporlarını gösterdi. Ama dinlemediler. Üstelik, 'İşine gelirse, çık dışarı!' diyerek odasından kovdular. Annem çok kırıldı. Evde günlerce sustu, yemedi içmedi. Evde sürekli düşünüyordu. Olanları, kendisine yapılan haksızlığı ve yaşadıklarını bir türlü kabul edemiyordu. Yemeden içmeden kesildiği içinde çok kilo kaybetti. Oğlu olarak o haline çok üzülüyordum. Anneme yardımcı olmak için ben de çalışma arkadaşları da elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Haksızlığı içine sindiremedi, her geçen gün eridi" dedi.

'MÜCADELEYİ BEN VERECEĞİM'

CANINDAN çok sevdiği annesini biran olsun unutamadığını da söyleyen Karabulut, "Ben annemin çığlığını duyuracağım. Onu ölüme sürükleyenler cezasını çeksin. Annemin veremediği mücadeleyi onun adına ben sürdüreceğim. Annemin intihara sürükleyen her kim varsa cezasını çeksin. Adalet yerini bulana kadar susmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Nilüfer Altıner'in ölüm yıldönümünde yapılan bu şikâyet, Didim'de büyük yankı uyandırırken gözler Didim Cumhuriyet Savcılığı'nın başlatacağı soruşturmaya çevrildi.