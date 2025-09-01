Motosiklet gençlerin canına mal oldu

AYDIN ve Muğla'da yürek yakan kazalar meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Sergen Karabulut, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Söke-Kuşadası yolu Granta mevkiinde meydana geldi. Sergen Karabulut yönetimindekimotosiklete bir aracın çarpması sonucu motosiklet bariyerlere savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karabulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç sürücüsü ise daha sonra teslim olup tutuklandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

KASKI BAŞINDAN FIRLADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Veli Günay (36) hayatını kaybetti. Günay'ın kaza sırasında kaskının başından fırladığı belirlendi. Kaza, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 1 çocuk babası Veli Günay'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kaza sırasında kaskı başından fırladığı belirlenen motosiklet sürücüsü Günay yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı