Nikah Masası’ndan Cumhuriyet Meydanı’na

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi. Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, sahnedeki performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Pamela, enerjik sahne performansı ve güçlü sesiyle büyük alkış alırken, Ümit Besen, "Nikah Masası" ve "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?" gibi dillere pelesenk olmuş eserleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.