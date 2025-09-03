Aydın’da klima yangını: Şalterleri kapattı, yangının önüne geçti

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aydın'ın Efeler ilçesindeki apartmanın dördüncü katındaki evde klima motorundan yangın çıktı. Dumanları ve yanık kokusunu fark eden kadın şalterleri kapatarak facianın önüne geçti.

Yangın, Efeler Mahallesi 2292 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bulunan klimanın iç motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları ve yanık kokusunu fark eden ev sahibi kadın, elektrik ve doğalgaz şalterlerini kapatarak iki çocuğu ile birlikte aşağıya indi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, evdeki dumanı tahliye etti. Ev sahibinin şalterleri kapatması sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

