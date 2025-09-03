Motosiklet kazası can aldı

Nazilli ilçesinin motosikletin hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü Feridun Bayan (43) yaşamını yitirdi. Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzerinde İsabeyli yakınlarında meydana geldi. Aydın istikametinden Denizli yönüne doğru ilerleyen Feridun Bayan, kontrolü kaybederek refüje çarptı. Kaza sırasında motosikletten fırlayan Bayan, başını refüje çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından Feridun Bayan'ın ailesi ve sevenleri acı haberi alarak yasa boğuldu