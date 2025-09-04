Aydın AK Kadınlar’da Şahika Edremit dönemi başladı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılmasıyla hareketlilik yaşayan AK Parti Aydın teşkilatında, Kadın Kolları Başkanlığı görevine Şahika Edremit getirildi. Bir süredir boş olan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine yapılan atamayla ilgili AK Parti Aydın İl Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: "AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Şahika Edremit atanmıştır. Kendisine yapacağı görevlerde başarılar diliyoruz. Bu görevi devreden Ebru Alp Kayır'a teşekkür ediyoruz. Aydın AK Kadınlarımıza hayırlı olsun." Atamanın ardından AK Parti teşkilatında kadınların saha çalışmalarına daha etkin katılımı için yeni dönemde güçlü bir program yürütülmesi bekleniyor.