Aydın’da 2 bebeğinin katili olduğu iddia edilen çift hakkında karar verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2006-2013 yılları arasında 2 bebeğini öldürdükten sonra gömdüğü iddia edilen çift hakim karşısına çıktı. Korkunç olayla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi, eşi ise beraat etti.

Demirçay Mahallesi'nde 2006-2013 yılları arasında bebeklerini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ceyhan Keskin (49) ile tutuklu eşi Hüseyin Keskin'in (58) duruşması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hüseyin Keskin, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. 2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmedi. Keskin, "Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

Anne ise olayın çok önceden yaşandığını, bundan dolayı hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası, Ceyhan Keskin'e ise beraat verdi. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Anne ve babasından şikayetçi olan Vefa Keskin ise "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Benim toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım." dedi.

