Polis kılığına girerek yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdı

AYDIN'DA kendisini polis olarak tanıtan İsmail Ü. (24), yaşlı çifti yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı. Şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, Sümer Mahallesi'ndeki Sümer Park'ta meydana geldi. C.B. ve eşini telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınıza bir operasyon var, evdeki para ve altınları getirin" dedi.

Bunun üzerine yaşlı çift, evlerindeki para ve altınları alarak verilen adrese gitti. Şüpheli, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alıp uzaklaştı. Dolandırıldıklarını fark eden çift, durumu polise bildirdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 60 saatlik görüntü taramasının ardından şüpheli, İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekipleri, ele geçirilen parayı çifte teslim etti. Altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü. cezaevine gönderildi.