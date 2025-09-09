Aydın’da trafik kavgası kanlı bitti: 5 kişi yaralandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kaza, Halide Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan K. yönetimindeki transit ile Halit A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sürücüler Burhan K. ve Halit A. ile yolcu konumundaki Uğur K. darbe alarak yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.