  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Nazilli'ye düğünü giden S.Ç. (33) yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan traktörü görünce panik yaptı.

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

Ani frenle durmak isteyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek traktörle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü S.Ç., eşi Ş.Ç. (32) ve çocukları L.Ç. (6) ile Y.Ç. (10) araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA