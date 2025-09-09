Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Nazilli'ye düğünü giden S.Ç. (33) yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan traktörü görünce panik yaptı.

Ani frenle durmak isteyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek traktörle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü S.Ç., eşi Ş.Ç. (32) ve çocukları L.Ç. (6) ile Y.Ç. (10) araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.