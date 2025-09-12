Tarihi karargah restorasyon bekliyor

AYDINLI iş insanı Özen Gündüz, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde Milli Aydın Alayı Karargah Binası'nın Kültür Müzesi olarak hizmete açılması gerektiğini söyledi. Aydın'ın kurtuluşu adına en önemli kararların alındığı Milli Aydın Alayı Karargah Binası, yıllardır metruk halde kaderine terk edildi. Tarihi yapının yeniden Aydın'a kazandırılması için şahsi imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu da açıklayan Gündüz, "Yapılacak en ufak bir kamulaştırma ve tadilat için aile bütçemden kanımca kadarımca destek olacağımın sözünü veriyorum" dedi.