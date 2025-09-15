Baba ve 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu

AYDIN'IN Germencik ilçesinde Hüseyin T. (35), çıkan tartışmada Bayram İrgi (45) ile 14 yaşındaki kızı Güler İrgi'yi tabancayla vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli, saklandığı adreste yakalandı. Olay, gece yarısı sıralarında Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler'e tabancayla ateş etti.

KOCAALAN'DA BULUNDU

BABA-KIZ yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin T. saklandığı Kocaalan mevkiinde saat 11.00 sıralarında ekiplerce yakalandı. Hüseyin T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.