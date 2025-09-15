  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Cezaevinden izinli çıkan şahsın evde ölüsü bulundu

Cezaevinden izinli çıkan şahsın evde ölüsü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Cezaevinden izinli çıkan şahsın evde ölüsü bulundu
AYDIN'IN Köşk ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Mustafa Bölük'ün (56) bahçede cansız bedenine ulaşıldı. Evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Mustafa Bölük'ü bulmak için yakınları zeytin bahçesine gitti. Durumun bildirilmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde Bölük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir bulunduğu cezaevinden izinli olarak eve geldiği öğrenilen Mustafa Bölük'ün ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA