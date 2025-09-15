Cezaevinden izinli çıkan şahsın evde ölüsü bulundu

AYDIN'IN Köşk ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Mustafa Bölük'ün (56) bahçede cansız bedenine ulaşıldı. Evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Mustafa Bölük'ü bulmak için yakınları zeytin bahçesine gitti. Durumun bildirilmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde Bölük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir bulunduğu cezaevinden izinli olarak eve geldiği öğrenilen Mustafa Bölük'ün ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı