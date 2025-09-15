Torbacı dede!

AYDIN'IN Efeler İlçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Ali P., kısa aralıklarla ikinci kez uyuşturucu operasyonuna takıldı. 25 Temmuz'da polis ekiplerince yapılan baskında Ali P.'nin evinde 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aradan yaklaşık 45 gün geçmesinin ardından bu kez jandarma ekipleri aynı adrese operasyon düzenledi.

HESABA GÖRE 8 YILDA BİTER

YAPILAN aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap daha bulundu. Tekrar gözaltına alınan Ali P., "Raporum var, satmıyorum, içiyorum" diyerek kendini savundu. Ancak bulunan hap miktarının, günde bir tane kullanması halinde yaklaşık 8 yıllık tedavi stokuna denk geldiği belirtildi. Ali P., işlemlerinin ardından yine serbest bırakıldı.