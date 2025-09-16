Aydın'da meclisi karıştıran Saatçi’nin oğlu çıktı

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi

Hiçbir resmi görevi bulunmamasına rağmen meclis salonunda bulunan Özgür Saatçi, oturum sırasında aniden ayağa kalkarak "Çıkarın bürokratları" diye bağırdı. Ardından Cumhur İttifakı meclis üyelerine yönelen Saatçi, "Kesin lan köpekler" diye bağırdı. Saatçi'nin çıkışı üzerine tartışma büyüdü. CHP'li bazı üyelerin de kavgaya dahil olmasıyla meclis salonu adeta savaş alanına döndü. Bunun üzerine oturum ertelendi.