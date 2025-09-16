Beverly, Müslümanlığı seçti Berfin adını aldı

AYDIN'IN Söke ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, Müslüman olarak 'Berfin' ismini aldı. Söke İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler verdi. Ardından Beverly Birgit Liena Ter Hove, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Berfin' adını aldı. Salavat ve tekbirlerin getirildiği merasim, yapılan dua ile sona erdi. Merasimin sonunda Müftü Hüseyin Taner, Berfin'e 'İhtida Belgesi'nin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.