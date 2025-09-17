Aydın’a milli mücadele müzesi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin tarihi ve kültürel mirasına katkı sağlayacak önemli bir projede iş birliğine hazırlanıyor. Ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, Aydın Tekstil alanında restorasyonu tamamlanan bölümde bir Milli Mücadele Müzesi hayata geçirilecek. Kent belleğine önemli katkılar sunacak olan müze, Kurtuluş Savaşı yıllarında Aydın ve Ege Bölgesi'nde verilen mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1.200 metrekare kapalı alanın modern müzecilik anlayışıyla düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kahramanlık mücadelesinin çocuklarımızın ve gençlerimizin hafızalarına kazınacağı bir müze oluşturulacak.

İNTERAKTİF ALANLAR

YAKLAŞIK 100 milyon liraya mal olacak projeyle birlikte, tarihi dokusu korunarak restore edilen Aydın Tekstil'de bulunan fabrika binasının içinde Milli Mücadele yıllarında destansı bir direniş gösteren Aydın halkının kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, 3 boyutlu interaktif deneyim müzesinin de yer alacağı müzede dönemin belgeleri, fotoğrafları, objeleri ve dijital sunumlarla zenginleştirilmiş sergiler ve interaktif alanlar yer alacak. Böylece hem Aydın halkı hem de kenti ziyaret eden turistler için etkileyici bir kültür durağı oluşturulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu proje ile ilgili yaptığı açıklamada, müzenin kente kazandırılmasının sadece bir kültürel adım değil aynı zamanda bir turizm yatırımı olduğuna dikkat çekti.