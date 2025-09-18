1.8 kiloluk bebek hayata yeniden tutundu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 1,8 kiloluk bebek, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'in öncülüğü ve Başhekimliğin destekleriyle kurulan Çocuk Kalp Merkezi, 1.8 kilogram ağırlığındaki yeni doğan bir bebekte saptanan aort koarktasyonunu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde başarıyla ameliyat etti. ADÜ Hastanesi, multidisipliner yaklaşımı, deneyimli ekibi ve güçlü yönetim desteğiyle minik hastaya umut oldu.