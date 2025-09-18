Özlem Çerçioğlu: CHP Aydın’a hizmeti engelliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı yine gergin geçti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği oturumda, 18 ek gündem maddesiyle beraber toplamda 44 maddenin komisyona sevk edileceği toplantıda CHP'liler toplu halde "hayır" oyu verdi.

"TAKDİR HALKIN"

Özellikle yeni yapılan Aydın Şehir Hastanesi için bağlantı yollarının yapılması için iller bankasından 150 milyon kredi çekilmesine ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Buharkent Belediyesi ortak hizmet projesinin plan bütçe komisyonuna havale edilmesine red etmeleri mecliste gerginliğe neden oldu. Çerçioğlu, meclis toplantısında komisyona sevk edilen gündem maddelerine toplu bir şekilde 'ret' oyu veren CHP Grubu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

Toplantı geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Aydın'a hizmet yapanın kendileri olduğunu savunan Çerçioğlu, "Aydın'a yapılacak olan hizmetleri komisyonda görüşülsün diyoruz. Köylere yol yapacağız. Yeni Dörtyol kavşağına köprülük kavşak yapacağız diyoruz, komisyonda görüşülmesin diyorlar. Arkadaşlar biz hizmet için buradayız. Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarının görüşmesini kabul etmediler, bravo. Kim hizmetin yanında, kim hizmet aşkıyla yanıyor görüldü. Buharkent'ten Didim'e kadar hizmet etmek için çalışıyoruz. CHP Grubu hiçbir şeyi kabul etmiyor. Buharkent halkı, Didim halkı, Nazilli halkı görüyorsunuz, biz hizmet yapmaya çalışıyoruz, bu zihniyet hizmeti reddediyor. Takdir halkın." dedi. Ardından "Bu şartlarda meclisi yönetemem" diyen Çerçioğlu oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.

"BU ŞEHRE İHANETTİR"

AK Parti Sözcüsü Nuri Güler ise muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Nuri Güler, "Merkezi hükümetin kaynakları Aydın'a kazandırılmak isteniyor. En başta şehrin trafik sorununu çözecek olan Dörtyol projesine 'hayır' oyu vermek bu şehre ihanettir" diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş

"AYDIN'A İHANET EDİYORLAR"

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, CHP grubunun kente gelecek yatırımları engellediğini iddia ederek sert tepki gösterdi. Savaş, "CHP'nin gelişimin, kalkınmanın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğuna bugün yine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu, Aydın'a yönelik projelere engel olmaya çalışarak bu topraklara ve Aydınlı hemşehrilerimize en büyük ihaneti gerçekleştirmektedir. Şehir Hastanesi'ne ulaşıma engel koyan, şehrin trafik yüküne yük bindiren CHP zihniyeti, bu sorunlara çözüm öneren tüm yatırımlara engel olmak isteyerek bizleri yine şaşırtmamıştır. Fakat bir kez daha ifade edelim. Biz kararlıyız. Aydın'ı ve Aydınlıları bu karanlık CHP zihniyetinin sürüklemek istediği zifiri karanlıktan el birliğiyle kurtaracak, bu toprakları hak ettiği tüm yatırımlarla buluşturacağız" dedi.